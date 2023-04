L’incredibile divorzio di una coppia diventa il manifesto in favore dei diritti sull’amore venutosi a creare tra un gatto e la sua padroncina.

Ha tassativamente chiesto il divorzio una donna – di origini statunitensi – che, facendo rientro a casa al termine di un soggiorno di piacere, ha compreso che il suo partner aveva deciso, in sua assenza, di trovare tutt’altra sistemazione per il suo gatto. La donna, di seguito, avrebbe risposto alla notizia con non poca incredulità e specialmente in virtù dell’imprescindibile importanza che il felino avrebbe da sempre avuto nella sua vita. Il felino in questione – di nome Benji – l’avrebbe di fatto aiutata ad elaborare un doloroso lutto nella sua famiglia.

“Lui è più di un gatto, voglio il divorzio”: l’incredibile vicenda di una coppia

La coppia viveva ormai da due anni con il micio Benji. Un gatto però, quest’ultimo, a quanto pare: ritenuto fin “troppo speciale” da uno dei suoi esponenti. La donna lo aveva salvato dalla strada quando era poco più di un cucciolo, e da quel momento – per la sua espressività e per la loro incredibile affinità – Benji era stato reputato da lei come l’incarnazione del suo papà.

Dal momento, quindi, che le sue intenzioni sembravano essere ben lungi dal rispecchiarsi in un tentativo di definitivo allontanamento dal suo micio Benji, la donna ha preferito rispondere piuttosto al suo partner con determinazione.

Dopo due anni che la donna aveva salvato al vita a quello che all’epoca era soltanto un tenero cucciolo di gatto, suo marito ha scelto di darlo via – non tollerando la relazione di simbiosi tra loro e reputandola fonte di instabilità – e lei avrebbe, infine, promesso a se stessa – non senza confessare la sua sofferenza per l’intero accaduto su Reddit – che non avrebbe mai più perdonato il suo coniuge.

Se è stato lei a recuperarlo da una condizione di difficoltà quand’era piccolo, lo stesso Benji avrebbe salvato la donna da un momento di stringente solitudine. E dunque, per tal ragione – dopo aver rintracciato il suo gatto nella struttura di rifugio al quale era stato affidato – la donna non ha più fatto rientro nella sua abitazione e ha preferito trasferirsi da una sua amica con il suo gatto.