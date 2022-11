Una coppia sostiene l’utilità del curriculum anche per i cani: la loro trovata, rivelata ai loro seguaci, si dimostra incredibile.

Se il Curriculum Vitae è ad oggi uno strumento indispensabile agli umani per trovare la loro più giusta occupazione lasciando emergere, da un primo sguardo, al datore di lavoro quali siano le loro skills, i dettagli sulle loro esperienze pregresse e sul loro temperamento, quanto sulle loro più frequenti e predilette attività, da oggi potrebbe rappresentare un documento particolarmente utile anche per i cani.

Anche ai cani serve un curriculum: l’incredibile trovata di una coppia – FOTO

A raccontare quanto segue è stato affidato il merito a una giovane ragazza attiva nel sostegno ai pelosetti in difficoltà. L’idea sarebbe stata messa appunto assieme al suo compagno di vita – Federico Gatti – per poi essere resa pubblica sui social network, soltanto lo scorso 25 ottobre, e infine emergere gradualmente anche in alcuni trafiletti dei quotidiani nazionali. Secondo il parere degli utenti si tratterebbe di una trovata geniale.

Il curriculum vitae stilato per Valentin – un esemplare di meticcio di due anni di età, salvato dalla strada il 14 febbraio del 2021 – risulterebbe funzionale dal momento che la cagnolina è attualmente predisposta all’”adozione“. Le informazioni sono state riportate da Augustine Riveros (direttamente sul profilo Twitter di @VeraNessa0) tramite una condivisione del documento appena stilato.

L’ideale Valentin è presentata dalla ragazza a quella che diventerà la sua futura famiglia di San Juan – in Argentina – come “l’amico dei sogni“. “Laureato in amore incondizionato e coccole“,riporta il primo paragrafo del CV, ponendo il quattro zampe in una condizione in cui potrebbe avere notevoli chances di attirare presto su di sé l’attenzione. E in primis per il suo modo di essere, e non soltanto per le sue garanzie.

Tra queste, però, emergono con chiarezza anche i progressi di Valentin a contatto con la coppia. Ossia, lasciando a lei stessa la possibilità di prendere parola nella sua presentazione, la pelosetta affermerebbe con fare rassicurante: “non rompe più le cose“. La necessità di ricorrere all’adozione – tramite questo geniale e divertente escamotage – da parte della coppia, sarebbe emersa dal momento che Valentin – seppure già tratta in salvo da loro – soffrirebbe nel rimanere nel piccolo appartamento in cui si sono dovuti recentemente trasferire i due ragazzi.

“Morirà di tristezza“, afferma pertanto Augustine per sensibilizzare il suo pubblico di follower. Per fortuna sembra che la trovata – a distanza di una settimana dalla sua pubblicazione – abbia avuto esiti positivi, e che il post stia divenendo vitale in rete, favorendo l’adozione della mansueta e simpatica Valentin.