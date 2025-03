L’incredibile salvataggio lascia tutti sbalorditi

Una donna di Guarulhos, Brasile, ha compiuto un gesto eroico salvando una cagnolina di nome Alicinha, un Yorkshire Terrier, che stava per cadere dal quinto piano. La donna, Clarisse, mentre trascorreva una tranquilla mattinata, ha sentito delle urla in strada e si è affacciata alla finestra per capire cosa stesse succedendo. Notando che la gente guardava verso l’alto, ha visto il cagnolino bloccato tra la persiana e la finestra, in pericolo di caduta.

Incredula ma determinata, Clarisse si è attivata per salvare l’animale. Mentre la padrona di Alicinha era nel traffico ed il portiere preparava una coperta per attutire il colpo, Clarisse ha avuto un’idea: usare uno scatolone di cartone per “catturare” la cagnolina in volo. Con grande coraggio, ha posizionato lo scatolone sotto la finestra, prontamente accogliendo Alicinha quando è caduta. I vicini, testimoni della scena, hanno esultato vedendo la donna riuscire nel suo intento. La cagnolina è stata portata in salvo a casa di Clarisse, senza alcuna ferita, ma solo con un grande spavento.

Questo episodio, risoltosi felicemente, invita a riflettere sull’importanza di messa in sicurezza delle finestre quando si hanno animali domestici e sulla necessità di non lasciare i cani soli per lunghi periodi, poiché la noia può portarli a comportamenti pericolosi. Alicinha deve quindi la sua vita alla prontezza e al coraggio di Clarisse.