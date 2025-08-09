L’incredibile ritorno di Cora Schumacher: il cognome e il guadagno

Dopo dodici anni segnati da una tragedia, la famiglia Schumacher continua a vivere un momento difficile. L’incidente di Michael Schumacher, avvenuto il 29 dicembre 2013, ha stravolto non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi cari, che hanno scelto un silenzio protettivo attorno alla figura dell’ex campione di Formula 1.

Michael, ora residente a Maiorca, è seguito con dedizione dalla moglie Corinna, la quale ha preso in mano le redini della situazione familiare, sostenuta dal fratello Ralf, dal figlio Mick e dalla figlia Gina Maria. La famiglia ha cercato di mantenere viva la memoria del grande campione, ma non sono mancati momenti di tensione e screzi.

Recentemente, l’ex moglie di Ralf Schumacher, Cora, ha sollevato un polverone mediatico con commenti controversi. In un’intervista, ha dichiarato di mantenere il cognome Schumacher esclusivamente per ragioni economiche, scatenando polemiche in un momento già delicato per la famiglia. Cora, che si è separata da Ralf nel 2009 e ha ufficializzato il divorzio nel 2015, ha affermato: “Sarei stupida a tornare al mio cognome da nubile. Lo manterrò finché continuerò a guadagnarci.”

La situazione è ulteriormente complicata dai rapporti tesi con Ralf, che ha affermato di non avere contatti con lei. Anche il loro figlio David continua a inseguire il sogno di diventare pilota, mentre la famiglia Schumacher si sforza di rimanere unita, nonostante i dissapori. La divisione tra chi desidera proteggere l’immagine del campione e chi cerca visibilità è palpabile, rendendo la storia della dinastia ancora più complessa.