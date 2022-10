L’incontro tra il piccolo Milton e Luna: un cane davvero speciale

Quel che accade durante il fatidico incontro tra il piccolo Milton e Luna, un cane davvero fuori dal comune, conquista gli utenti in rete.

Il piccolo Milton è nato appena sei mesi fa, racconta oggi la sua giovane mamma su Instagram. Ashley Hurst è un’appassionata Content Creator digitale residente nella provincia canadese dell’Ontario, che – dopo la tanto attesa nascita di Milton – ha desiderato condividere le suggestive dinamiche riguardanti i primi incontri tra il suo bambino e la sua bellissima Luna.

“Questi ragazzi sono così fragili ma anche così resilienti“, scrive Ashley anticipando ciò che tenterà in seguito di sintetizzare grazie alla pubblicazione di un dolcissimo video sul suo profilo. Luna, il suo cane che si dimostra dalla sensibilità fuori dal comune, è ormai al suo fianco da ben sette anni e la sua reazione all’arrivo in casa del piccolo Milton si sarebbe rivelata – fin da subito – disarmante.

Potrebbe interessarti anche >>> Adottano cucciolo in strada dall’India: l’emozionante arrivo di Nirav – VIDEO

“Non ho un cane“, spiega mamma Ashley per sottolineare il particolare temperamento della pelosetta nei confronti di Milton e il loro raro modo di interagire e rispettarsi l’un l’altra, “ma ho Luna“. I primi incontri tra i due sembrano aver allontanano ogni eventuale preoccupazione nell’animo della donna, dal momento che Luna e Milton sembrano andare perfettamente d’accordo nel loro progressivo conoscersi.

@ashhurst__ Sometimes pets don’t love our babies right away but we respect that here and give her the space she needs 🤍 #babiesoftiktok #dogsoftiktok #babyanddoglove ♬ original sound – Ashley Hurst