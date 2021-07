Il 22 luglio 1980 c’è stato l’incontro segreto in cui è stata siglata la “non santa alleanza” fra la IBM e Bill Gates per portare un personal computer (IBM) con un sistema operativo (Microsoft) in tutto il mondo. Non è stato inventato il personal computer, no, quello c’era da qualche anno, e anche la Apple era già partita. Ma ci voleva la IBM, l’autorevolezza della IBM, il prestigio della IBM, l’affidabilità della IBM per dire al mondo che quella cosa lì non era un giochino di un gruppo di hippies di San Francisco ma qualcosa che avrebbe cambiato il mondo. E comprando un pc (IBM) di quella rivoluzione potevi essere parte.

L’incontro si svolse negli uffici della IBM di Boca Raton, in Florida, dove un piccolo gruppo di ingegneri stava segretamente sviluppando il primo pc IBM (sarebbe stato lanciato un anno dopo, il 12 agosto 1981). Segretamente, perché nelle dichiarazioni ufficiali i vertici della IBM continuavano a ostentare un certo distacco verso questi nuovi strumenti che erano infinitamente più piccoli e meno potenti dei “mainframe” per cui IBM era famosa. Cosa accadde è raccontato nei dettagli in un documentario intitolato “Il trionfo dei nerd”. La premessa è il personal computer messo sul mercato nel 1975 dalla Altair che era quasi impossibile da usare fino a quando il 19 enne Bill Gates non scrisse il primo codice per farlo funzionare. Poi arrivò il primo computer di Steve Jobs e Steve Wozniak, l’Apple 2, e fu un successo. “Ma affinché i personal computer fossero presi sul serio dal mondo degli affari, i nerd della Silicon Valley dovevano incontrare i manager delle grandi aziende” (Vern Raburn, uno che di quegli anni pionieristici dirà: “Costruire i primi computer era la cosa più divertente che si poteva fare con i vestiti addosso”).

E insomma l’incontro ci fu. Ci fu perché la IBM si svegliò e ai tempi la IBM era “la più grande azienda di computer del mondo”. Un colosso che durante i corsi di addestramento per i venditori, negli anni ‘50 faceva cantare una versione adattata di Jingle Bells che suonava così: ‘IBM/ happy men/ smiling all the way/ oh what fun/ it is to sell/ our products our products/ night and day./ IBM/ Watson men/ partners of TJ. / In his service to mankind/ – that’s why we are so gay”. (gay aveva un altro significato ai tempi…).

Torniamo all’incontro di Boca Raton. La IBM aveva costituito un IBM PC Development Team guidato da Bill Lowe che si era insediato in un laboratorio a Boca Raton. Fu subito chiaro che partendo da zero ci volevano quattro anni per mettere sul mercato il primo esemplare. Troppi. Il problema era il software, anzi, il sistema operativo. Da chi comprarlo? Scelsero Bill Gates, che aveva appena 24 anni, si era ritirato da Harvard, ma la sua startup era il principale fornitore di software della nascente industria del pc. Bill Gates si portò Steve Ballmer, un compagno di università, che poi avrà un ruolo centrale in Microsoft, ma ai tempi era lì perché era l’unico in grado di parlare di affari e perché si vestiva come quelli della IBM, con la camicia bianca inamidata. La Microsoft non era l’unica alternativa, c’era un’altra azienda, meno eccentrica che faceva le stesse cose. Ma quando dalla IBM chiamarono Gates per invitarlo in Florida la settimana seguente lui disse: fra un’ora siamo lì. Il problema è che è ai tempi la Microsoft non faceva ancora sistemi operativi (mentre l’altra società sì) e quando nell’incontro emerse che di questo la IBM aveva bisogno, Gates e Ballmer ebbero un colpo di genio: si ricordarono che a Seattle c’era una piccola azienda, Computer Products, che aveva sviluppato un sistema operativo rudimentale e dissero: noi lo prendiamo in licenza, lo sistemiamo e voi lo mettete nei vostri pc.

Si chiamerà PC-DOS, soltanto MS-DOS nei tanti pc non IBM che scelsero questa soluzione. Fu un trionfo dal quale alla lunga non uscirà vincitrice la IBM ma solo Microsoft per un motivo fondamentale: era il sistema operativo, e quindi il software, ad essere diventato lo standard di mercato. E quello lo faceva a Seattle la ex startup di Bill Gates.

per segnalare fatti e date relativi all’innovazione italiana scrivetemi a dir@italian.tech