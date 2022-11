L’incontro emozionante tra un cane e il suo fratellino: il video tenerissimo

I padroni di un bellissimo cane di razza Golden Retriever decidono di portare in casa un nuovo fratellino e il primo incontro tra i due è davvero tenerissimo.

Alcune persone sono così innamorate dei cani che non si accontentano di un solo pelosone in giro per casa. L’affetto che questi animali riescono a donare è così grande che chi si può permettere di raddoppiare la quota lo fa senza esitazioni. Decidere di adottare un nuovo cucciolo quando in casa è già presente un altro cane è però sempre un terno al lotto. Non si può prevedere quale sarà la reazione del veterano dell’abitazione ma delle volte rischiare ne vale davvero la pena. Come nel caso di questa famiglia che ha deciso di prendere un nuovo fratellino al loro amico e il primo incontro tra i due la dice già lunga su come sarà il loro rapporto.

Cagnolone riceve per regalo un fratellino e il loro primo incontro è stupendo

Quante volte avete pensato di prendere un nuovo cane così da regalare un po’ di compagnia al vostro primo animale? Purtroppo per problemi economici o di spazio non tutti possono permettersi di fare questa scelta. Ma non solo, purtroppo a volte i padroni dei cani hanno paura che tra il “vecchio” di casa e il nuovo arrivato potrebbe crearsi della gelosia o della tensione e così l’idea di raddoppiare i pelosi in casa svanisce. Per fortuna non sempre è così, anzi, esistono casi in cui il nuovo cucciolo viene accolto come il dono più grande che gli si potesse fare.

Delle volte basterebbe osservare il proprio cane per capire se è pronto ad accogliere un altro animale della sua specie in casa. Infatti, l’indole di alcuni pelosi si può percepire dal rapporto che hanno con gli altri quattro zampe durante la passeggiata o nei luoghi di condivisione e gioco come campi e sgambatoi. Una volta certi che questo accetterà il piccolo vale quindi la pena rischiare. Proprio come hanno fatto gli ormai felicissimi padroni di un dolce e grande Golden Retriever a cui hanno deciso di fare una sorpresa che sembra aver apprezzato davvero tantissimo.

Nel video è possibile vedere il momento del primo incontro tra il cane e il suo nuovo fratellino e la reazione di entrambi gli animali è davvero stupenda! I genitori umani del pelosone hanno portato una grande scatola e l’hanno posizionata al centro della stanza, lasciando che il Golden Retriever potesse girargli attorno e annusarla per bene. Ad un certo punto, mentre il Golden continuava ad ispezionare lo scatolone, dal suo interno sbuca fuori un piccolo e adorabile cucciolo. Il cagnolone più grande non riesce a contenere la gioia nel vedere il contenuto di quel pacco e inizia a scodinzolare a più non posso.

Quando decidono di prendere il piccolo e di farlo uscire dalla scatola, i due iniziano ad annusarsi e a conoscersi per la prima volta ed è subito chiaro che l’amore tra i due è già scattato! (G. M.)