l’incontro cambierà le loro vite per sempre video

Il video che mostra la prima volta in cui un Golden Retriever e dei coniglietti si vedono conquista il web: l’incredibile dolcezza del cane nei confronti dei cuccioli.

Gli animali domestici, ormai si sa, sono capaci di compiere gesti talmente dolci e affettuosi con gli altri animali da lasciare incantati chi li osserva. Sarà per questo che il meraviglioso Golden Retriever di nome Bailey è riuscito nel giro di pochi mesi a diventare una vera e propria celebrità dei social. Solo con il suo canale YouTube chiamato This is Bailey, l’adorabile quattro zampe è riuscito a conquistare i cuori di 540 mila utenti del web; senza contare le altre migliaia di persone che lo seguono anche su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Ogni giorno i suoi follower si appassionano guardando i filmati che lo ritraggono in compagnia di nuovi amici a quattro zampe. Uno degli ultimi video, che ha totalizzato un milione di visualizzazioni nel giro di pochissime ore, ha per protagonista Bailey insieme a dei teneri cuccioli di coniglio.

Il Golden Retriever Bailey incontra per la prima volta i coniglietti: la tenera reazione ripresa dal video

È dagli animali che gli esseri umani dovrebbero prendere esempio ed è dagli animali che gli umani dovrebbero imparare il rispetto per gli altri esseri viventi di qualsiasi specie. Di certo, il Golden Retriever Bailey prova a ricordarlo ai suoi follower ogni giorno. Il dolce cucciolone adora conoscere sempre nuovi amici e ogni volta che vede dei cuccioli impazzisce dalla gioia.

In un ultimo video è possibile vedere il momento dell’incontro tra Bailey e i cuccioli di coniglio. Secondo quanto riportato nella didascalia al filmato, il cane non aveva mai visto prima dei coniglietti e la sua reazione di fronte ai batuffoli bianchi che i suoi umani gli hanno presentato è stata davvero incredibile.

Non appena Bailey è entrato nella stanza in cui si trovavano i coniglietti è corso accanto ai cuccioli. Si è avvicinato e ha iniziato a scodinzolare entusiasta. Poi ha cominciato ad annusarli uno per uno, accostando il muso con tutta la delicatezza possibile stando molto attento a non fare loro del male. Dopo aver fatto la loro conoscenza, Bailey si è sdraiato accanto ai cuccioli, i quali nel frattempo hanno continuato a saltellare e camminare indisturbati. Il Golden Retriever è rimasto fermo con il musetto appoggiato su uno dei morbidi coniglietti. Il dolcissimo sguardo che il cane ha negli occhi per tutta la durata del filmato fa comprendere chiaramente il suo amore sconfinato per i nuovi amichetti che ha conosciuto. (di Elisabetta Guglielmi)