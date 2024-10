L’inaspettata amicizia tra Melania Trump e re Carlo III rivelata nell’autobiografia dell’ex First Lady

Un aspetto sorprendente della vita sociale di Melania Trump emerge dalla sua autobiografia “Melania: A Memoir”, dove rivela una relazione speciale con re Carlo III. Questo legame, che risale al 2005, ha inizio a New York quando Melania, modella affermata, incontra il Principe del Galles. Da quel momento, nasce una corrispondenza che dura nel tempo, con Melania che racconta: “Ci scriviamo lettere da anni,” evidenziando un rapporto sincero, lontano dai riflettori, alimentato da una continua comunicazione.

Un altro incontro significativo avviene nel 2019 a Londra durante una visita di Stato di Donald Trump. Melania riannoda i fili di questa connessione, discutendo con Carlo III su temi ambientali, mostrando un interesse comune per questioni rilevanti che caratterizzano l’agenda del nuovo re. In questo contesto, Melania elogiamo l’impegno di Carlo III per la tutela dell’ambiente, tema di grande attualità.

Un episodio toccante descritto nell’autobiografia è il messaggio personale di Carlo III a Donald Trump dopo un attentato subito durante un evento elettorale in Pennsylvania. Melania racconta con emozione del gesto del re, che ha manifestato preoccupazione per la salute di Donald, considerato da lei un’indicazione di amicizia genuina tra le due famiglie. Questo evento ha generato un forte impatto emotivo in Melania, che ha vissuto il terrore di vedere il marito ferito. In quel momento di angoscia, ha realizzato che Donald era nelle mani giuste, evidenziando l’importanza della vicinanza in tempi difficili.

L’autobiografia non si limita alle interazioni con re Carlo III, ma offre anche uno spaccato della vita di Melania, dalla sua infanzia in Slovenia alla sua carriera nel mondo della moda internazionale. Le sue parole permettono di seguire la sua ascesa e le sfide affrontate. Melania appare come una donna complessa, con un forte senso della propria identità e obiettivi chiari.

Nonostante l’interesse della stampa per la connessione con re Carlo III, emergono anche voci riguardo al punto di vista della defunta Regina Elisabetta II, la quale avrebbe avuto una visione critica nei confronti di Donald Trump. Tuttavia, si dice che considerasse la coppia Trump affascinante e gentile, creando una dinamica intrigante all’interno della monarchia britannica.