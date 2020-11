“Un abbraccio, amoroso, di sentimento, sincero, affettuoso”. E’ il regalo che Lina Sastri, grande protagonista del teatro, del cinema e della tv, vorrebbe sopra ogni altro per il suo compleanno, una ricorrenza ‘tonda’ che cade oggi e che, dice l’attrice all’Adnkronos, “non ha certo bisogno di essere indicata con la mia età, tanto ormai su internet c’è tutto, chi la vuole sapere la può cercare”, e poi “non si chiede mai quanti anni ha una donna ma soprattutto non si dice mai quanti anni ha una donna”, vero è che ormai la ‘diffusione’ del privato dei personaggi dello spettacolo sembra essere parte integrante del loro lavoro ma “pur non avendo nulla contro chi lo fa, non è il mio caso”, scandisce l’attrice.

