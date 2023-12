Lina Galore tira un paio di frecciatine (in pieno stile reading challenge) a Priscilla

Lina Galore è una delle finaliste della terza edizione di Drag Race Italia insieme a Melissa Bianchini, La Sheeva e Silvana Della Magliana.

Questa settimana sulla pagina del Red ha rilasciato una lunga intervista (battibeccando nei commenti anche con Elecktra Bionic, but it’s not personal, it’s drag) e lanciando un paio di frecciatine (ovviamente tutte ironiche alla Reading Challenge) anche a Priscilla.

“Per me il drag non è soltanto estetica, in un Paese come l’Italia in cui sta diventando un problema anche solo essere omosessuali, vestirsi – fra virgolette – da donna è un atto di rivoluzione. Quindi è molto nobile. Ho molto rispetto per chi fa questo lavoro”.

A Lina Galore è stato poi chiesto di dare un giudizio al panel dei giudici. Chiara Francini la considera sarcastica, Paolo Camilli è enigmatico, Paola Iezzi è top, Priscilla è accettabile (the library is still open). Dopo aver usato quest’ultimo aggettivo Lina Galore si è messa a ridere e ha rettificato: “No, mi uccide! Non lo mettere! Non lo mettere! Dico: capace“. Aggettivo a cui è seguita però un’altra risata.

Ma le battute nei confronti della conduttrice non sono finite qui. A domanda diretta: “Chi vorresti vedere in un ipotetico All Stars?“, la drag queen di Milano ha risposto: “Panthera Virus, Leila Yarn e Ivana Vamp“, mentre a “Chi non vorresti vedere?” ha risposto: “Priscilla! No, dai, non lo so. Silvana Della Magliana. Basta Magliana!“.

Perché – come fa la Galore – ricordate…