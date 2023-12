Lina Galore: “Mi sono imbattuto nei masc 4 masc”, poi mostra la prima volta in drag

Lina Galore è una finalista della terza stagione di Drag Race Italia (e come poteva essere altrimenti) e questa settimana ha realizzato un video in collaborazione con Edoardo Zaggia. “Dico sempre di provare il drag perché è uno strumento pazzesco per conoscere se stessi“, ha esordito la queen.

Al secolo Giovanni Montuori, Lina Galore ha approfittato della collaborazione per parlare un po’ di sé.

“Se ci sono persone che si sono allontanate quando ho iniziato a fare drag? Di base mi sono sempre circondato da persone che hanno sempre vissuto un po’ il mondo della night life e dell’intrattenimento. Quindi se c’è qualche amico che è sparito per quello neanche me ne sono accorto. Di solito il mio atteggiamento è: se il fatto che io faccia drag è un problema per te è un problema per me. Mi è però capitato di imbattermi nei famosi masc for masc che ritengono che fare drag femminilizzi troppo. Io non mi sono mai sentito così s3xy e a posto con me stesso parlando da Giovanni come quando mi vesto da Lina. Fare drag mi ha aiutato a fare pace con Giovanni. Se qualcuno oggi mi dice ‘sei così carino perché fai la drag’ per me è già un turn off della conversazione”.