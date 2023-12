Lina Galore ancora in tv dopo Drag Race Italia? La sua risposta

Che fine hanno fatto le protagoniste di Drag Race Italia?

A livello televisivo solo la vincitrice della prima edizione, Elecktra Bionic, ha avuto l’opportunità di lavorare in tv prendendo parte al cast di Non Sono Una Signora su Rai2; mentre online è stata Aura Eternal, finalista della seconda edizione, a trovare nuova luce in Queen Of The Universe.

Aura Eternal di Drag Race Italia vola in UK per partecipare al reality Queen Of The Universe https://t.co/5Rl9Q3ozkp — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2023

Le altre, invece, hanno continuato a fare il loro percorso fra serate, discoteche, eventi e piccole apparizioni qua e là. Ieri sera, ad esempio, Farida Kant, La Diamond e Nehellenia hanno fatto un cameo nel film La Seconda Chance in onda su Rai1.

Drag Race Italia, Lina Galore ancora in tv? La sua risposta

Vedremo qualcun’altra in tv? A rispondere a questa domanda diretta (“ti piacerebbe fare qualcosa in televisione?“) è stata Lina Galore a TvBlog.

“Sicuramente può essere interessante avere una piattaforma il più ampia possibile, ma non è una questione di gloria. Non so se la televisione è la mia strada, mi piacerebbe molto il mondo del teatro, mi piacerebbe molto il cinema. Alla fine riesci a portare fino in fondo un percorso come Drag Race solo se ti concentri su te stesso, ma se guardi anche oltre”.

Mentre a Gay.it ha aggiunto:

“Sogno nel cassetto? Se devo rimanere con i piedi per terra, ti dico che sogno di fare semplicemente un buon lavoro, di portare avanti un messaggio pulito, comprensibile e utile alla comunità LGBTQIA+. Se posso sognare in grande spero che Elio e Le Storie Tese si riuniscano, che vadano a Sanremo e che nella serata delle cover mi invitino a cantare Il Gioca Jouer di Claudio Cecchetto”.