LimX Dynamics TRON 1: Il Robot Ispirato a Star Wars

LimX Dynamics, un’azienda cinese specializzata in robotica, ha presentato il TRON 1, un robot bipede multimodale dal design ispirato ai Camminatori AT-ST di Star Wars. A differenza dei suoi omologhi cinematografici, il TRON 1 non è progettato per il combattimento, ma per testare il movimento dei robot umanoidi e l’intelligenza artificiale nei contesti multiuso.

Il TRON 1 ha un design modulare “Three-In-One” che consente tre configurazioni: Point-Foot, facile da controllare e dal design classico; Sole, in modalità in piedi con gambe simili a quelle umane; e Wheeled, che include ruote per una buona mobilità su vari terreni. Le configurazioni e le modalità di controllo possono essere cambiate facilmente, garantendo versatilità per diversi utilizzi e per lo studio del movimento. Inoltre, una gamma di accessori, tra cui radar, bracci robotici, telecamere e gimbal, permette di espandere le funzionalità del robot, rendendolo adatto a compiti vari.

Il TRON 1 utilizza algoritmi di controllo del movimento ad alte prestazioni, rendendo l’uso intuitivo indipendentemente dalla modalità selezionata. È compatibile con modelli pre-caricati e di apprendimento automatico, assicurando fluidità nei movimenti e stabilità. Nel video di presentazione sul sito ufficiale di LimX Dynamics, il robot dimostra la sua capacità di mantenere l’equilibrio anche quando viene colpito accidentalmente, evidenziando la sua robustezza e la capacità di adattamento agli stimoli esterni, caratteristiche importanti per operare in ambienti difficili.

LimX Dynamics mira a sviluppare robot non solo per scopi professionali, ma anche per l’uso quotidiano. Il TRON 1 è già disponibile per il preordine, con un prezzo promosso di 15 mila dollari per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024. Gli utenti potranno quindi non solo utilizzare il robot per scopi di ricerca e test, ma anche integrarlo nelle proprie attività quotidiane, rendendo il TRON 1 un’opzione interessante per chi cerca un avanzato dispositivo di robotica multifunzione.