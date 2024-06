l’imprenditrice sarebbe molto vicina a lui e c’è anche un indizio che lo dimostrerebbe

Possibile che Chiara Ferragni e il trapper romano Tony Effe abbiano passato del tempo insieme? Amichevolmente o meno, non è dato saperlo, certo, ma sarebbe davvero una gran bella beffa. Il perché? Il trapper in questione sarebbe l’ultimo nella classifica della simpatia dell’ex marito della Ferragni.

Uno scenario simile sarebbe il peggior incubo per Fedez. Lui, notoriamente, non nutre simpatia per il trapper, anche se in passato pare che fosse disposto a collaborare con lui in un featuring. Questo è quanto ha rivelato recentemente proprio il fondatore della Dark Polo Gang che, dopo aver ringraziato, ha rifiutato l’offerta. Fedez propone, Tony Effe risponde “no, grazie”. Ma c’è molto altro oltre a questa presunta antipatia a distanza.

Fedez avrebbe anche smentito, dicendo di aver solo chiesto di scrivere una strofa. Insomma, non tira buonissima aria tra i due. Adesso, inoltre, il rapporto tra i due cantanti sarebbe arrivato ai ferri corti proprio per la presunta vicinanza di Tony alla (ufficiosamente ex) moglie di Fedez. La situazione potrebbe farsi ancora più intrigante.

Si dice che Chiara Ferragni e Tony Effe siano molto vicini e ci sono diversi dettagli che supportano queste voci. L’imprenditrice digitale continua a pubblicare storie con canzoni del trapper, che di per sé funge da frecciatina all’ex marito. Inoltre, sfoggia abbigliamento e accessori Miu Miu che, guarda un po’, è anche il titolo di uno degli ultimi singoli di Tony Effe.

Un altro dettaglio interessante è stato notato dai follower di Chiara Ferragni. Lei avrebbe avuto la stessa maglia, una felpa verde a righe beige e rosse, indossata prima dal trapper e poi da lei in un TikTok. Se la saranno mica scambiata a Forte dei Marmi? Alcuni curiosi giurano di averli visti insieme.

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, è nato a Roma nel 1991, un giovanotto. Fonda la Dark Polo Gang nel 2014 e ha sfornato successi come Crack Musica, Succo Di Zenzero, The Dark Album e Twins. Nel 2021 Tony Effe ha debuttato come solista con l’album ‘Untouchable’. E cosa più importante, attualmente è single.