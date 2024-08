l’imprenditrice digitale sempre più bel baratro

Prosegue inarrestabile la crisi economica e professionale subita dai prodotti targati Chiara Ferragni.

Il caso Balocco, che l’ha travolta a partire dal dicembre dello scorso anno, ha costituito una vera e propria pietra tombale per l’attività della nota influencer. Dopo la chiusura delvsuo negozio poco distante da Corso Como a Milano e di diversi uffici, un’altra tegola si abbatte sull’impero costruito in questi anni dall’ex imprenditrice digitale.

Stiamo parlando, in particolare, dell’intera linea del materiale scolastico lanciata dal brand giusto qualche anno fa.

Quaderni di Chiara Ferragni svenduti a solo un euro nei supermercati

“Chiara Ferragni Limited Edition”: questo il nome all’epoca scelto per la collezione di quaderni, astucci e matite con il logo dell’occhio cigliato dell’imprenditrice digitale.

Il partner commerciale con cui la Ferragni aveva iniziato tale collaborazione, ovvero Pigna, ha interrotto ogni rapporto professionale con l’imprenditrice già dallo scorso febbraio. Ora che resta solo il materiale invenduto da smaltire, il prezzo di questi prodotti è sceso vertiginosamente.

Risalgono infatti proprio a queste ultime ore le foto che circolano in rete dei quaderni e dei prodotti scolastici brandizzati Chiara Ferragni in vendita a solo 1 euro. A dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della crisi apparentemente insanabile dell’impero Ferragni.

Dalla crisi matrimoniale a quella imprenditoriale: la crisi del brand Ferragni

Appare assolutamente innegabile il lungo e profondo momento di crisi che starebbe affrontando l’ex imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

Tra il fallimento targato pandoro e il divorzio dal marito Fedez, la svendita dei prodotti scolastici rappresenta soltanto uno della moltitudine di problemi che hanno investito la famosa influencer. Una decisiva inversione di tendenza che, di fatto, poco stupisce se si considera il fatto che i prodotti da lei firmati non stiano più andando a ruba negli ultimi mesi.

Se da un lato, secondo l’impressione di alcuni fan, Chiara Ferragni sembrerebbe essere “tornata semplicemente a postare foto di sè, dei suoi look e delle sue vacanze”, dall’altro dimostra di non avere in mente un vero e proprio piano per un nuovo decollo professionale.

L’ufficio stampa dell’influencer ha tenuto comunque a precisare quanto segue:

“Così come avviene per tutti gli altri marchi, ai prodotti dell’anno scolastico precedente viene generalmente applicato uno sconto del 50%”.