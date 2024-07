l’imprenditrice digitale è di nuovo felice

Dopo un periodo di delusioni e di grande sconforto, Chiara Ferragni sembra essere nuovamente felice. Nelle scorse ore la seguitissima influencer è stata beccata in compagnia di Andrea Bisciotti, Il suo nuovo presunto fidanzato.

Andrea e Chiara

Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

Chiara Ferragni beccata in dolce compagnia

Dopo la tempesta c’è sempre l’arcobaleno e forse è arrivato il momento di risplendere e di risorgere dalle proprie ceneri anche per Chiara Ferragni. La famosissima influencer, nonché imprenditrice digitale di successo, ha attraversato un periodo piuttosto infausto sia sul fronte lavorativo che su quello sentimentale.

Chiara Ferragni

Il pandoro gate ha comportato la disfatta del suo impero, mentre la fine del suo matrimonio con Fedez ha comportato la fine di un amore che per molti era destinato a durare in eterno. Il rapper milanese si è rifatto una vita in compagnia di una bellissima modella mentre Chiara, per un certo periodo di tempo, ha deciso di dedicarsi solamente a se stessa e ai suoi due figli.

Come la più misteriosa delle fenici però, Chiara ha trovato la forza di reagire alle avversità della vita ed è proprio per questa ragione che ha imbarcato la strada della felicità. Qualche ora fa la donna è stata beccata in compagnia di colui che è stato definito come il suo nuovo fidanzato. Di chi stiamo parlando?

Chiara Ferragni è fidanzata con Andrea Bisciotti?

Credits: Gossip Notizie

L’uomo misterioso di cui stiamo parlando e con il quale è stata beccata Chiara Ferragni risponde al nome di Andrea Bisciotti. Parliamo di un giovane ortopedico con il quale la donna sarebbe stata fotografata mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi.

Di lui non sappiamo molto, ma a quanto pare si starebbe rivelando fondamentale per quanto riguarda la ripresa psicologica dell’influencer. Andrea è più giovane di Chiara in quanto ha solamente 31 anni e lavora presso l’Humanitas di Milano.

Parliamo quindi di un giovane medico che nella vita ama viaggiare e prendersi cura del suo aspetto fisico. Il sospetto sulla loro coppia è nata proprio su Instagram quando tra i follower dell’ortopedico è comparsa proprio Chiara Ferragni. Questa ha più volte smentito la presenza di un flirt con il ragazzo, ma bisogna comunque ammettere come i due siano stati beccati insieme in più contesti. Che dire, se son rose fioriranno.