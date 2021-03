I cento anni li ha compiuti da poco, il primo marzo. Ne aveva 29 quando è entrata nella piccola ditta fondata da suo padre a Venezia, la Tamburini&A. Dove quella A sta proprio per Alessandrina, il suo nome. Perché forse un padre lungimirante aveva già immaginato – e creato le basi – affinché fosse sua figlia a prendere le redini di un’azienda di colori che oggi è diventata il San Marco Group, sei marchi presenti in oltre cento Paesi, otto siti produttivi, 300 dipendenti con un management al 40% formato da donne. Ed è a loro, alle giovani donne, che Alessandrina Tamburini – presidente onoraria che in azienda ci va ancora, quando può – in un colloquio con accanto sua nipote Mariluce, quarta generazione in azienda, dà un consiglio proprio con quei suoi cent’anni sulle spalle di esperienza: “Ragazze, siate curiose, dovete leggere tanto e avere fame di conoscenza. E vi auguro di poter tornare a viaggiare, appena sarà possibile: studiate all’estero, se potete, e poi tornate qui con le vostre esperienze e le conoscenze nuove”.

Dottoressa Tamburini, ci racconta qualcosa della sua vita?

“Sono nata il primo marzo del 1921 e sono cresciuta con mio padre, perché mia madre è morta quando avevo tre anni. Mio padre mi ha sempre spronata ad avere fame di cultura, a riflettere sulle novità. Così nel 1940 mi sono iscritta all’università. Ho scelto Scienze Economiche e Commerciali e a Ca’ Foscari ho avuto l’opportunità di studiare con Amintore Fanfani, Gino Zappa, Ezio Vanoni: figure che, nel Dopoguerra, hanno contribuito a fare la storia politica ed economica del nostro Paese. Ma siccome nella vita non si finisce mai di imparare fino allo scorso febbraio, prima che chiudessero tutto per questa brutta pandemia, frequentavo l’Università della terza età”.

L’imprenditrice con il padre, Pietro

In quegli anni non era comune per una donna frequentare l’università e studiare economia.

“Vero, ma come dicevo sono cresciuta in una famiglia in cui l’essere donna non voleva dire farmi stare in casa. Dopo l’università ho insegnato matematica, poi ho lavorato alle Assicurazioni Generali in piazza San Marco. Se non fossi entrata in azienda sicuramente avrei continuato a insegnare matematica: essere vicina ai giovani è un’opportunità che offre continui stimoli. Ma una cosa so per certo: non sarei rimasta a casa”.

Invece, nel 1950, diventa una imprenditrice. Cosa ricorda di quegli anni?

“All’inizio mi occupavo solo della contabilità, ma sin dall’inizio ho voluto imparare il mestiere: esploravo i magazzini, studiavo pigmenti, solventi e olii. Così sono passata a gestire l’attività amministrativa e lo sviluppo del prodotto, mentre mio padre curava la parte commerciale. Nel 1962 la piccola ditta è diventata il Colorificio San Marco Spa, e ho sentito che dovevo fare della ricerca il nostro punto di forza, con le vernici moderne, le pitture ad acqua, e sapesse come gli imbianchini erano contrariati da quei colori che non avevano l’odore dei solventi. Poi nel 1972 sono diventata amministratrice unica dell’azienda”.

In azienda negli anni ’60

Un capo donna negli anni Cinquanta-Sessanta: com’è stato?

“Sicuramente le donne non erano viste con lo stesso riguardo o trattate con lo stesso “rispetto” riservato agli uomini. Per l’epoca, poi, il fatto che una donna potesse aver fondato e dirigesse un’intera azienda di pitture era considerato una rarità. Ancora oggi, nel settore della chimica e dell’edilizia, la rappresentanza delle donne è nettamente minore rispetto a quella degli uomini. Ma questo non mi ha mai scoraggiata, né ha mai frenato il mio spirito di iniziativa: ricordo, anzi, che andavo personalmente a Milano a parlare di materie prime e prodotti finali con clienti, rivenditori e tecnici”.

Essere donna, appunto, le ha dato un approccio diverso nei confronti dei suoi dipendenti?

“Ma io ho sempre preteso molto, sia da me stessa sia dagli altri, e ho sempre considerato un valore fondamentale l’etica professionale, che oggi si avverte in modo meno forte rispetto a un tempo e che dovrebbe guidare tutti, uomini e donne. Ho cercato di trasmettere questo insegnamento ai miei figli e nipoti, e a tutte le persone con cui ho collaborato”.

Oggi quando si parla di donne imprenditrici si parla anche delle doti da equilibrista che una donna deve avere per conciliare lavoro e famiglia. Come è andata, nel suo caso?

“Mio marito era ferroviere e insegnante di matematica, all’epoca non era prassi né ci si aspettava dagli uomini che collaborassero nella gestione dei figli e delle incombenze domestiche, e non c’erano lavatrici e lavastoviglie…Conciliare lavoro e maternità è sempre complesso per una donna, ma credo anche che essere orgogliosi del proprio lavoro, dei traguardi e dei successi raggiunti ripaghi sempre. Lavorando ho potuto inoltre trasmettere ai miei figli il forte senso di responsabilità e attenzione – culturale e sociale – che è necessario avere verso se stessi e gli altri”.

I dipendenti dell’azienda nel 1965

Come vede le donne che oggi lavorano? Diverse da lei e dai suoi tempi? Cosa invidia alle giovani imprenditrici di oggi e cosa invece non invidia?

“Ho sempre voluto che le mie figlie e le mie nipoti trovassero la propria strada nel lavoro, qualunque essa fosse. Credo che le donne debbano aiutarsi tra loro, e sono convinta che chiedere un aiuto in casa non sia un segno di debolezza, anzi: dedicare tempo alla famiglia è importante, ma non per questo è giusto sacrificare il lavoro. Alle giovani imprenditrici di oggi forse invidio le opportunità a disposizione, sicuramente maggiori rispetto ai miei tempi”.

Oggi si parla di role model, di modelli femminili positivi per le ragazze. Cosa direbbe oggi a una ragazza?

“Di essere curiosa, di leggere tanto e di avere fame di conoscenza, ma anche di viaggiare e di frequentare il teatro, studiare all’estero o approfondire culture diverse, e lo so che adesso non si può: ma sono queste le chiavi per conoscere e scoprire ciò che più è importante per sé. C’è tanto lavoro per acquisire quella forza interiore che ti dice quando devi arrivare e quando devi pazientare”.

Anche lei sta pazientando, in questi mesi chiusa in casa.

“Sono in attesa della vaccinazione, mi pesa non poter fare nulla con i miei amici e i miei familiari. E penso a quanto possa pesare ai più giovani, senza teatri, viaggi e incontri”.