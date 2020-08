La storia della Medicina ospedaliera insegna che i veri maestri sono coloro che sanno instaurare un rapporto relazionale significativo con ciascun medico e infermiere della propria squadra. Per essere maestri, o se preferite primari o professori in cattedra, occorre essere autorevoli, rispondere con certezze acquisite da studio ed esperienza, ai dubbi degli altri, avere un ideale di vita e, attraverso l’insegnamento e l’esempio, produrre in ciascuno dei propri collaboratori il desiderio di condividerlo. Nessun maestro può essere autoritario, imporre agli altri il proprio punto di vista, ma nel rispetto della libertà individuale, deve condurre, indirizzare, condividere in modo razionale le scelte da farsi, tenendo sempre fermo lo scopo del servizio che gli è stato affidato. Il maestro, sia in Medicina che in Chirurgia ha la dignità e la professionalità indispensabile a coprire quel ruolo, gli sono chiare le mete da raggiungere, delle richieste delle persone che è tenuto a curare. I maestri che possono fregiarsi di tale titolo esistono e sono in grado di incidere positivamente sulla formazione professionale dei collaboratori.

Fare scuola

Chi vive in Ospedale o nei Policlinici universitari e viene a contatto con una popolazione resa fragile da una malattia, sempre più problematica, multietnica, anziana ed indifesa, comprende i cambiamenti che si sono verificati e sa che il modo di “fare scuola “ non può essere simile a quello del passato, dei tempi di Valdoni o di Murri, inventore della “legge del più fesso” (Art. 1: scegli il più fesso dei tuoi e mettilo in cattedra così non ti farà ombra) sui cui esiti nefasti ho ragionato vent’anni fa nel primo Camici & Pigiami (Laterza 2000). Un SSN al passo coi tempi deve considerare che, accanto ai cosiddetti saperi tradizionali sono necessari lo studio delle lingue, dell’informatica e delle telecomunicazioni, che l’educazione civica deve avere un ruolo determinante per formare persone capaci di curare i malati in modo partecipato, trasferendo loro competenze e responsabilità e che il sapere non può essere disgiunto dal saper fare e saper comunicare.

Lavoro di squadra

Per condurre un servizio sanitario che risponda alle esigenze attraverso un lavoro di squadra, bisogna curare la propria squadra, allenarla, senza pretendere di essere un tuttologo: occorre confrontarsi costantemente on line con colleghi specialisti e coi medici curanti per ciascun paziente, mettendo a frutto le conoscenze accumulate, tramite interrogazione di data base accessibili, aggiornati e potenti in cui è possibile scambiare rapidamente conoscenze e competenze. La sanità di diagnosi, terapia e prognosi deve smettere di realizzare percorsi autonomi costruiti come oasi nel deserto di vite migranti sanitariamente complesse. Fondamentale è sempre la relazione di cura e la trasmissione del patrimonio personale di ogni medico al vertice di un servizio sanitario.

L’importanza dell’esempio

Vivere il mondo di ospedali e policlinici con passione, cercando di tenere saldi i punti cardine del proprio operare, è premessa indispensabile per sentirsi medici. Avvertire l’entusiasmo del coinvolgimento, la consapevolezza che i collaboratori ti guardano per scrutare il tuo comportamento e tu non puoi tradirli perché faresti del male a te stesso e a loro; comprendere che anche una parola fuori posto può ferire un operatore sanitario che lavora nella tua squadra ed aver coscienza del fatto che nelle gioie e nelle fatiche di ogni giorno di ospedale si realizza un incontro tra cervelli: questi sono i delicati ed autorevoli compiti di chi dirige.



