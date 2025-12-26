8.6 C
L’importanza di fare nulla per stimolare la creatività

Da stranotizie
La vita moderna può sembrare implacabile, ma per molti leader, creare spazio per l’incertezza alimenta la creatività e la resilienza. Il regista Mike Leigh afferma che è fondamentale avere tempo per non fare nulla, per leggere, guardare immagini, visitare musei e stare solo, ascoltando e osservando ciò che accade attorno a lui. Questo approccio, definito “deep hanging out” dall’antropologo James Clifford, consiste nel trascorrere tempo in luoghi marginali e trascurati, senza un’agenda specifica, solo per prestare attenzione e raccogliere informazioni.

Questo metodo è fondamentale per il pensiero creativo e consente di raccogliere dati in modo più intuitivo, garantendo una mente ben fornita e un approccio produttivo all’incertezza. Anche Andy Haldane, ex capo economista della Banca d’Inghilterra, ha utilizzato questo approccio, passeggiando per le strade della City di Londra e conversando con lavoratori comunitari e gruppi religiosi per ottenere informazioni che non avrebbe mai avuto standosene alla sua scrivania.

Haldane ha anche invitato persone come Tamara Rojo, Grayson Perry e Billy Bragg a parlare alla Banca d’Inghilterra, scatenando conversazioni diverse e innovative. L’abitudine di “fare nulla” e osservare consente di acquisire una prospettiva più ampia e di iniziare a esplorare l’incertezza con maggiore fiducia. Molti scrittori, come Lee Child e Haruki Murakami, iniziano i loro romanzi senza un piano preciso, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla creatività. Anche l’autrice premio Nobel Olga Tokarczuk ha iniziato il suo romanzo senza sapere chi fosse l’assassino, scoprendolo solo a due terzi del libro.

Questa capacità di lavorare con l’incertezza richiede curiosità e disciplina, e può aiutare a inventare il futuro. La scrittrice Margaret Heffernan sostiene che queste abitudini mentali sono fondamentali per affrontare in modo creativo le sfide dell’incertezza e possono spiegare perché il World Economic Forum considera il pensiero creativo essenziale per le imprese di oggi.

