L’importanza di assicurare il tuo cane: fai la scelta migliore

Quando si decide di assicurare il proprio cane, è fondamentale valutare attentamente le opzioni disponibili e le coperture necessarie. È importante comprendere le clausole del contratto, poiché i cani possono causare danni a persone, animali o proprietà. È consigliabile optare per un massimale elevato sulla responsabilità civile, in modo da avere una copertura adeguata in caso di incidenti o morsi, anche se il cane ha un carattere docile.

Un’altra importante garanzia è la tutela legale, che offre supporto in caso di controversie legali con terzi. Inoltre, molte assicurazioni coprono le spese veterinarie, le quali possono variare notevolmente. Alcune polizze comprendono solo interventi chirurgici, mentre altre rimborsano anche le spese mediche ordinarie. È essenziale prestare attenzione a questi dettagli per evitare sorprese future.

Alcune polizze offrono garanzie extra, come assistenza al padrone, compresi servizi di consulto veterinario telefonico, assistenza di un pet sitter e supporto di un nutrizionista. È importante considerare anche la copertura in caso di smarrimento dell’animale. Comparare tutte queste garanzie con le proprie necessità è cruciale per scegliere l’assicurazione più adeguata.

Sono molte le proposte sul mercato, ma la scelta finale spetta a noi, in base alle nostre esigenze. Rivolgersi a esperti per consulenze gratuite è una buona strategia prima di procedere. Santévet Italia, ad esempio, offre assicurazioni sanitarie per cani con pacchetti completi che coprono sia infortuni che malattie, rimborsando fino all’85% delle spese veterinarie. I pacchetti disponibili sono Light, Comfort e Premium, che garantiscono rimborsi rispettivamente al 50%, 70% e 85%, con massimali di rimborso annuale che variano dai 750 ai 2.000 euro.

Santévet Italia offre anche un’opzione di Responsabilità Civile a soli 8,50 euro al mese, coprendo danni a terzi fino a 250.000 euro e rimborsando spese legali fino a 10.000 euro. Tra i servizi inclusi ci sono consultazioni legali, veterinarie e nutrizionali, oltre a coperture per spese veterinarie impreviste e cure complementari. Se si preferisce una copertura parziale, è disponibile un’opzione di sola Assistenza al costo di 2 euro al mese. Con servizi di preventivo gratuito e consulenze telefoniche, Santévet Italia guida verso la scelta assicurativa migliore in base alle necessità individuali.