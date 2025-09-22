21.1 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Attualità

L’importanza dei dati: la scienza guida il futuro in Italia

Da StraNotizie
L’importanza dei dati: la scienza guida il futuro in Italia

Il programma “Progetto Scienza – STEM” di Rai Cultura si propone di divulgare temi scientifici attraverso incontri con esperti nel campo della ricerca e dell’innovazione. Il conduttore Davide Coero Borga esplora come la scienza e la tecnologia possano influenzare positivamente la vita quotidiana e rappresentare opportunità per i giovani. Le STEM, che comprendono Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, si manifestano in molteplici ambiti, anche in quelli meno prevedibili.

In un episodio recente, Coero Borga guida il pubblico nella comprensione dei dati, una risorsa che tutti noi produciamo e utilizziamo tramite dispositivi come smartphone e automobili. Viene affrontato interrogativi su come vengano gestiti i vasti volumi di dati generati e le loro implicazioni per la nostra vita quotidiana.

Numerosi esperti contribuiscono a questa discussione. Riccardo Zecchina, specialista di machine learning e fisico all’Università Bocconi di Milano, Giuseppe Bianchi, ingegnere delle telecomunicazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata, e i ricercatori Irene Di Gianbattista e Manuel Rivieccio, innovatori nel settore della fibra ottica a Battipaglia, offrono le loro prospettive. Anche Lucia Arcarisi e Federica Gioia dell’Università di Pisa, così come Roberto Saracino, responsabile di un grande Data Center in Italia, condividono le loro esperienze e ricerche.

Il programma, curato da un team di esperti, mira a rendere la scienza e la tecnologia accessibili e utili per tutti, sottolineando l’importanza delle STEM nel nostro presente e futuro.

Articolo precedente
Investimenti per l’innovazione sociale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.