L’importanza dei dati: la scienza guida il futuro in Italia

Il programma “Progetto Scienza – STEM” di Rai Cultura si propone di divulgare temi scientifici attraverso incontri con esperti nel campo della ricerca e dell’innovazione. Il conduttore Davide Coero Borga esplora come la scienza e la tecnologia possano influenzare positivamente la vita quotidiana e rappresentare opportunità per i giovani. Le STEM, che comprendono Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, si manifestano in molteplici ambiti, anche in quelli meno prevedibili.

In un episodio recente, Coero Borga guida il pubblico nella comprensione dei dati, una risorsa che tutti noi produciamo e utilizziamo tramite dispositivi come smartphone e automobili. Viene affrontato interrogativi su come vengano gestiti i vasti volumi di dati generati e le loro implicazioni per la nostra vita quotidiana.

Numerosi esperti contribuiscono a questa discussione. Riccardo Zecchina, specialista di machine learning e fisico all’Università Bocconi di Milano, Giuseppe Bianchi, ingegnere delle telecomunicazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata, e i ricercatori Irene Di Gianbattista e Manuel Rivieccio, innovatori nel settore della fibra ottica a Battipaglia, offrono le loro prospettive. Anche Lucia Arcarisi e Federica Gioia dell’Università di Pisa, così come Roberto Saracino, responsabile di un grande Data Center in Italia, condividono le loro esperienze e ricerche.

Il programma, curato da un team di esperti, mira a rendere la scienza e la tecnologia accessibili e utili per tutti, sottolineando l’importanza delle STEM nel nostro presente e futuro.