L’Impennata dei Prezzi: L’Impatto dei Dazi Trump sui Gadget Tech e iPhone

A seguito dei dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump a Cina, Vietnam, India e altri Paesi, i prezzi dei prodotti tech potrebbero aumentare significativamente, con stime tra il 30% e il 43%. Gli analisti di Rosenblatt Securities prevedono che un iPhone top di gamma potrebbe arrivare a costare 2.300 dollari se Apple decidesse di trasferire i costi ai consumatori. Questo perché la produzione di iPhone avviene principalmente in Cina, dove i dazi raggiungono il 54%. Anche tablet, portatili e console, come la Nintendo Switch 2, potrebbero subire aumenti di prezzo, portando a una trasformazione di questi prodotti da oggetti d’uso quotidiano a beni di lusso.

Il contesto dei dazi, cioè tasse sulle merci importate, è stato utilizzato dagli Stati Uniti come strumento di pressione economica per contrastare pratiche commerciali sleali. Attualmente, oltre il 90% degli iPhone proviene da fabbriche in Cina, un fattore che crea seri problemi a aziende come Apple, già colpite dalla necessità di diversificazione della produzione. Tuttavia, le tariffe applicate ai nuovi Paesi fornitori rendono difficile questa strategia.

Se Apple dovesse aumentare i prezzi, il modello base dell’iPhone 16 potrebbe arrivare a 1.140 dollari e la versione Pro Max supererebbe i 2.300 dollari. Anche prodotti come Apple Watch, iPad e Mac subiranno rincari significativi. Le stime sugli aumenti dei prezzi riguardano anche laptop, tablet e accessori tech, con rincari tra il 15% e il 20%. Nonostante per ora i semiconduttori non siano colpiti da dazi, il rischio di una spirale protezionistica globale potrebbe rendere i prodotti tecnologici più costosi e meno accessibili.