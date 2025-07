L’impatto economico di Roche in Italia: dati e analisi dettagliate

Nel contesto economico italiano, l’azienda Roche si distingue per il suo significativo impatto, stimato in 712,5 milioni di euro, corrispondente allo 0,03% del Pil nazionale. Questi dati sono emersi da un’indagine presentata all’Ambasciata di Svizzera a Roma, alla quale hanno partecipato vari rappresentanti istituzionali e dirigenti dell’azienda. Lo studio, supportato da PwC Italia, ha analizzato il contributo di Roche in diversi settori: economia, occupazione, ricerca e ambiente. Per ogni euro generato dall’azienda, si attestano 2,6 euro nell’economia italiana, grazie alla creazione di una filiera che abbraccia 51 settori, prevalentemente composti da piccole e medie imprese.

Roche ha investito notevolmente nella ricerca clinica, sponsorizzando 174 studi nel 2023 che hanno coinvolto oltre 13.000 pazienti, contribuendo a un risparmio di 165,6 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni euro investito ha prodotto un ritorno di 2,93 euro, con un risparmio medio di circa 37.920 euro per paziente. Altro aspetto rilevante è l’impatto dei programmi di uso compassionevole, che hanno consentito l’accesso anticipato a terapie per oltre 3.400 pazienti.

Dal punto di vista occupazionale, Roche conta 1.038 dipendenti e genera 3.402 posti di lavoro equivalenti, con una forza lavoro composta per il 52% da donne e per il 77% da laureati. L’impresa ha anche adottato pratiche ecologiche, riducendo del 28% il consumo energetico dal 2019 al 2023 e utilizzando energia rinnovabile al 100%.

Per sostenere tale crescita, Roche evidenzia la necessità di un ambiente normativo favorevole all’innovazione. Inoltre, la diagnostica in vitro è sottolineata come cruciale per la salute pubblica, influenzando il 70% delle decisioni cliniche e richiedendo maggiori investimenti per garantire un sistema sanitario più resiliente e sostenibile.