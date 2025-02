L’impatto economico del Festival di Sanremo: Carlo Conti supera Amadeus

Il Festival di Sanremo, organizzato da Carlo Conti, ha un impatto economico stimato in 245 milioni di euro per l’edizione 2025, in crescita rispetto ai 205 milioni dell’anno precedente. Secondo EY, la consulenza che ha condotto l’analisi, questo evento rappresenta un importante motore di crescita per la regione e per il Paese, prevedendo la creazione di 1.459 posti di lavoro. I costi per l’organizzazione del festival ammontano a 47,9 milioni di euro.

L’occupazione degli spettatori durante le cinque serate del festival è stimata all’80%, con una spesa media di 500 euro a persona, che include trasporti, pernottamenti e altre spese. Questo contribuisce a un impatto economico di circa 25 milioni di euro e un valore aggiunto di 11,5 milioni di euro, generando circa 220 posti di lavoro.

Le spese pubblicitarie e degli sponsor sono una componente cruciale, con un impatto economico stimato di 172 milioni di euro, un valore aggiunto di 67 milioni di euro e la creazione di 910 opportunità lavorative. Le spese organizzative del festival ammontano a circa 20 milioni di euro, superando di due milioni le spese dell’edizione 2024.

L’analisi di EY sottolinea come il Festival di Sanremo continui a influire positivamente sulla crescita economica, con significative ricadute per la comunità locale e nazionale. In generale, il festival si conferma come un evento di rilevante importanza economica e sociale per l’Italia.