L’impatto dell’inflazione sui consumi

Negli ultimi cinque anni, gli italiani hanno diminuito la spesa alimentare dell’8,6% in termini reali, a causa della crescita dei costi della vita e della diminuzione del potere d’acquisto. Un’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) e Assoutenti evidenzia come, nonostante una piccola crescita nominale dei consumi nel 2024 (+0,7%), il volume della spesa per alimenti sia sceso dello 0,4%. L’inflazione ha raggiunto il 16,1%, causando una riduzione significativa nei volumi di acquisto, specialmente per oli e grassi (-36%), pesce (-22%), e vegetali (-21,5%). Il rincaro di questi beni è stato aggravato dalla crisi energetica e dal conflitto in Ucraina.

Tuttavia, alcuni prodotti, come cioccolato e dolciumi, hanno registrato una leggera perdita (-0,4%), mentre la spesa per caffè e tè è aumentata del 12,7%, indicando che certe abitudini rimangono irrinunciabili. Le difficoltà economiche hanno portato molti italiani a rivolgersi ai discount, il cui fatturato è cresciuto del 40% dal 2019 al 2024. La ricerca dei prezzi più bassi è diventata una priorità, con un maggiore utilizzo delle offerte e una riduzione degli sprechi.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, sottolinea come l’aumento dell’inflazione stia costringendo le famiglie a rivedere le proprie abitudini di consumo, spostandosi verso l’e-commerce per beni di prima necessità e preferendo marche private che offrono qualità a prezzi inferiori. Queste tendenze indicano un cambiamento strutturale nelle scelte dei consumatori italiani.