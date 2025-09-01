L’impatto dell’AI sul lavoro giovanile negli Stati Uniti

L’intelligenza artificiale genera cambiamenti significativi nel mercato del lavoro negli Stati Uniti, influenzando in modo particolare i giovani lavoratori. Un’analisi della Stanford University evidenzia come l’automazione stia riducendo le opportunità di lavoro entry-level e provocando stagnazione salariale.

Il mercato del lavoro statunitense sta vivendo una trasformazione radicale. Sebbene la tecnologia abbia storicamente influenzato la domanda di competenze, l’inserimento dell’intelligenza artificiale ha avuto un impatto pervasivo. In questo contesto, i giovani, che accedono per la prima volta al lavoro, si trovano a fronteggiare sfide inedite.

La ricerca di Stanford mette in luce che le professioni a rischio di automazione, come quelle nel settore della data entry e assistenza, hanno visto un calo occupazionale del 13%. Le aziende, per rispondere a esigenze di produttività ed efficienza, stanno privilegiando ruoli che richiedono competenze specialistiche rispetto a posizioni di ingresso.

La riduzione di posti entry-level è principalmente dovuta all’adozione di software AI, che ha portato a decisioni aziendali mirate a diminuire i costi e aumentare la produttività. Inoltre, i salari per i giovani lavoratori sono stagnanti, influenzati dall’elevata concorrenza e dalla difficoltà di valorizzare le competenze di base.

D’altra parte, settori non facilmente automatizzabili, come assistenza sanitaria, educazione e professioni creative, mostrano opportunità di crescita. Le carriere in questi ambiti sono considerate più resilienti.

Per fronteggiare questi cambiamenti, si suggeriscono politiche attive del lavoro, tra cui formazione professionale nel digitale, riqualificazione e sostegno all’imprenditorialità giovanile. È fondamentale stabilire sinergie tra istituzioni educative e aziende per garantire una transizione che offra opportunità ai giovani, salvaguardando i loro interessi nel futuro mercato del lavoro.