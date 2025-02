L’impatto con un albero

Un ragazzo inglese minorenne è deceduto a causa di un incidente sulle piste da sci del comprensorio del Lagazuoi, a Cortina d’Ampezzo, il 22 febbraio. La tragedia è avvenuta poco dopo le 9:30, quando le piste erano appena state aperte. Il giovane avrebbe perso il controllo degli sci, schiantandosi contro un albero che delimita il tracciato. L’impatto è avvenuto ad alta velocità, causando un trauma mortale. I soccorsi, attivati immediatamente dal Suem, sono arrivati sul posto con un elicottero, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare; i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se ci siano state responsabilità di altri sciatori o problemi di sicurezza sulla pista. Non si è registrato il coinvolgimento di altre persone al momento dello schianto. Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle piste di sci in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina. La vicenda evidenzia i rischi associati agli sport invernali, dove anche una piccola perdita di controllo può portare a conseguenze fatali.