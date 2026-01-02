L’impatto climatico dei cani

Sono vegetariana da più di dieci anni, non per motivi di salute o perché non mi piace il sapore del pollo e della carne, ma come scelta di vita per ridurre il mio impatto sul pianeta. Tuttavia, due volte al giorno, verso amorevolmente una tazza di crocchette a base di carne nella ciotola del mio cane, un meticcio husky di nome Loki.

Recentemente, ho letto un articolo dell’Associated Press che ha attirato la mia attenzione: “La gente spesso non sa giudicare le scelte climatiche, dice uno studio. Una sorpresa è avere un cane”. Lo studio, guidato dalla ricercatrice Danielle Goldwert, ha analizzato la nostra percezione dell’impatto climatico di vari comportamenti, come seguire una dieta vegana o passare dall’auto ai trasporti pubblici.

I risultati hanno mostrato che spesso le persone sopravvalutano azioni a basso impatto, come riciclare e usare elettrodomestici efficienti, e sottovalutano l’impatto di altre scelte personali, come non comprare o non adottare un cane. Il vero obiettivo dello studio era scoprire se alcune informazioni sul clima possono aiutare le persone a impegnarsi in azioni più efficaci.

Tuttavia, l’articolo ha scatenato una reazione negativa sui social media, con molti utenti che si sono difesi dall’idea che i cani siano una causa del cambiamento climatico. Goldwert e i suoi colleghi hanno chiarito che non era loro intenzione colpevolizzare le persone che possiedono cani, ma piuttosto capire come modificare i comportamenti comunicando alcune verità sul clima.

Lo studio ha anche rivelato che le persone tendono a fare le scelte che considerano poco impegnative, e che la disponibilità dichiarata a impegnarsi in azioni collettive può diminuire se si concentra troppo sulle scelte di vita individuali. Inoltre, le azioni che mettiamo in pratica per mitigare la crisi climatica possono essere motivate anche da ciò che ci dà gioia.

Per esempio, possedere un cane può avere un impatto positivo sullaPropria vita, come ridurre i viaggi e aumentare l’attenzione all’ambiente dove si vive. Alcuni cani sono anche addestrati ad annusare le specie invasive e aiutano a individuare i contaminanti ambientali.