Limone sul Garda: un gioiello del turismo italiano

Limone sul Garda si afferma come protagonista nel turismo italiano, occupando il primo posto per valore aggiunto turistico pro capite, secondo un recente studio di Sociometrica. Con una popolazione di soli 1170 abitanti, ogni residente beneficia in media di 241 mila euro dal settore turistico. Questo dimostra come anche i piccoli comuni con offerte di alta qualità possano ottenere risultati significativi.

Il rapporto evidenzia anche che sei comuni bresciani sono tra i primi 209 in Italia per valore turistico, con Sirmione e Desenzano che si distinguono a livello regionale. Il turismo è un elemento cruciale per l’economia locale, contribuendo fino all’80% dell’impatto economico in aree specializzate come la zona del Garda.

Andrea Maggioni, coordinatore di Confesercenti Lago di Garda, ha annunciato che il valore totale generato dai sette comuni bresciani arriva a 1,45 miliardi di euro. Estendendo l’analisi a tutti e 14 i comuni gardesani delle tre regioni coinvolte, si arriva a un totale di 4,79 miliardi di euro, posizionando così il “sistema Garda” come la seconda destinazione turistica in Italia.

Tuttavia, questa crescita presenta nuove sfide. È necessario effettuare investimenti mirati per garantire uno sviluppo sostenibile del settore, affrontando le esigenze di un turismo in continua evoluzione.