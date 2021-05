“Per la prima volta vediamo che un’immunoterapia è efficace se usata nel trattamento del tumore al polmone allo stadio iniziale”. Così ha commentato la presentazione dei risultati dello studio Impower010 Julie R. Gralow, direttore medico e vice presidente dell’Associazione americana di oncologia medica (Asco) alla viglia del congresso annuale che anche quest’anno si terrà in modalità virtuale. Lo studio, che verrà presentato al congresso, ha valutato l’azione di atezolizumab, molecola che colpisce il checkpoint PD-L1, in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule allo stadio iniziale dopo chirurgia. Risultati che secondo gli esperti aprono le porte alla possibilità di ritardare il ritorno della malattia in questa categoria di pazienti che in media hanno una ricorrenza nel 50% dei casi.

Lo studio

Il trial, che ha coinvolto quasi 1300 pazienti, ha dimostrato che atezolizumab è efficace anche nel cosiddetto setting adiuvante, dopo aver già dimostrato di esserlo nel tumore avanzato. L’idea è quella di allungare il tempo della ricorrenza della malattia dopo che il paziente è stato sottoposto alla resecazione del tumore. I risultati mostrano che nei pazienti con malattia allo stadio II-IIIA e livelli di proteina PD-L1 almeno dell’1%, questa immunoterapia è efficace e riduce il rischio di recidiva del 34%. Lo studio è stato condotto mettendo a paragone atezolizumab con il miglior trattamento di supporto disponibile. Anche considerando tutti I pazienti arruolati, compresi quindi anche coloro con livelli di PD-L1 inferiori all’1%, si apprezza comunque una riduzione del rischio di recidiva del 21% e un allungamento da 35,3 mesi a 42,3 mesi della sopravvivenza libera da malattia. Il trattamento con l’immunoterapia ha causato un numero maggiore di eventi avversi e circa il 20% del campione ha rinunciato a continuare lo studio.

Le cure attuali

La chemioterapia adiuvante a base di platino è al momento la cura standard per pazienti con tumore completamente resecato allo stadio iniziale che sono ad alto rischio di ricorrenza o ricaduta. Una terapia che garantisce un modesto miglioramento del 4-5% della sopravvivenza a 5 anni. “Sebbene la chirurgia riesca a curare alcuni pazienti con tumore al polmone allo stadio iniziale, le ricorrenze di malatta sono molto comuni. Prima di questa sperimentazione, l’unico trattamento conosciuto per aiutare a ridurre il rischio era la chemioterapia o osimertinib per I pazienti con la mutazione EGFR, un piccolo gruppo”, ha dichiarato Heather Wakelee, a capo della divisione di Oncologia della facoltà di medicina dell’Università di Stanford. “Questi dati dimostrano che la medicina personalizzata con atezolizumab riduce la possibilità di ricorrenza del tumore non a piccole cellule nei pazienti con tumore che esprime il biomarcatore PD-L1”.