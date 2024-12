Limiti di Alcool e Sanzioni: Cosa Sapere sul Nuovo Codice della Strada

Sono entrate in vigore recentemente nuove regole del Codice della strada in Italia, con misure più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Il limite di tasso alcolemico è fissato a 0,5 g/l, mentre per neopatentati e conducenti professionali il limite è azzerato. Le sanzioni per chi supera il limite sono elevate: da 0,5 a 0,8 g/l si rischia una multa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente per 3-6 mesi. Superando 1,5 g/l, le conseguenze diventano ancora più severe, con possibilità di arresto fino a un anno, multe fino a 6.000 euro e sospensione della patente fino a due anni.

Determinare il numero di bevande alcoliche che un individuo può consumare senza superare il limite non è semplice e dipende da vari fattori, come peso, sesso e metabolismo. In media, un uomo di 80 kg può bere 2-3 bicchieri di vino senza infrangere la legge, mentre una donna di 60 kg ne può bere 1-2.

Per rafforzare il controllo, le forze dell’ordine intensificheranno le verifiche su strada mediante postazioni mobili e test etilometrici random. Per i recidivi sarà obbligatorio l’uso dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo a conducenti che hanno assunto alcol. A partire dal 2024, tutti i nuovi veicoli dovranno essere predisposti per l’installazione di questo dispositivo, una pratica già in uso in altri Paesi europei.

Questa nuova normativa ha come obiettivo principale la riduzione degli incidenti stradali legati all’alcol, che rappresentano una delle principali cause di morte sulle strade. Il consiglio più efficace è di astenersi completamente dal consumo di alcol se si prevede di mettersi alla guida. Per garantire una guida sicura, sono disponibili alternative come taxi, car sharing o mezzi pubblici. Le modifiche al Codice della strada sottolineano l’importanza della prevenzione e della responsabilità al volante, allineandosi così alle pratiche più severe adottate a livello europeo.