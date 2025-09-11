Limited Edition Levissima e Panini: Animali di Alta Montagna

Levissima Issima, la linea di bottiglie da 33 cl dedicata ai bambini, presenta una nuova edizione limitata in collaborazione con Panini, focalizzata sugli animali delle montagne. Questa collezione, intitolata “Noi Animali di Alta Montagna”, presenta dieci coppie di animali sulle etichette delle bottiglie.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare i più giovani all’amore per la natura e alla salvaguardia dell’ambiente. Per questo motivo, Levissima e Panini hanno creato figurine che ritraggono gli animali dei boschi, per sensibilizzare i bambini sull’importanza della biodiversità.

La nuova edizione limitata include dieci bottiglie personalizzate, ciascuna dedicata a coppie di personaggi, come Lily e Bosco, una mamma cerva e il suo cerbiatto; Luna e Black, un lupo accompagnato da un corvo; e Neve e Milo, una lepre e un ermellino, perfetti per l’inverno.

Le bottiglie offrono anche un QR code che rimanda a una pagina web dedicata, consentendo ai bambini di conoscere meglio i personaggi. Inoltre, l’inserto speciale per l’album “NOI ANIMALI” di Panini sarà distribuito a livello nazionale. Acquistando due confezioni di Levissima Issima, i clienti potranno ricevere in omaggio l’album e le figurine, rendendo l’esperienza di acquisto divertente e didattica.

Levissima Issima è progettata appositamente per i più piccoli. Grazie al pratico formato da 33 cl e al tappo con valvola salvagoccia, garantisce igiene e sicurezza. Le bottiglie sono realizzate con il 50% di plastica riciclata R-PET, dimostrando l’impegno di Levissima per la sostenibilità. La Limited Edition è disponibile in tutti i punti vendita e online.