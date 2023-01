L’imitazione di Oriana scatena un nuovo dramma nella casa del GF Vip

Ieri sera i ragazzi del GF Vip hanno organizzato il GF Game Night. Durante lo show Nicole Murgia ha fatto l’imitazione di Oriana Marzoli (qui il video completo), che è stata apprezzata da tutti, tranne che da Antonella Fiordelisi. Il motivo? Durante lo sketch la Murgia ha detto che Edoardo si è fatto influenzare dalla fidanzata per nominare Oriana.

“Non posso levarmi gli occhiali sono parte del mio personaggio. C’è il sole qui in confessionale! Non sto truccata basta, non faccio confessionali non truccata che mi guarda tutta Italia e Spagna. Non mi guardate che non sono truccata! Sono molto confusa per l’amore. Di chi sono innamorata? Che giorno è oggi? Giovedì? Allora Ciupy. Domani? Il venerdì Antonino. Poi il week end prima Attilio e dopo la domenica Daniele. Se porto Dani a cena fuori? Ma va, andiamo dentro l’armadio.

Edoardo mi ha nominata! Lui si è fatto influenzare nella nomination. Si è fatto influenzare anche se non lo ammette. Lui non dice la verdad. Adesso sono in una nomination tosta con Nikita e George. Ma Alfonso ha detto che sono la Reina e quindi non esco. Amore fidati non esco e vinco. Io resto qui, sono troppo importante”.