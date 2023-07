L’imitazione di Maurizio Costanzo in replica su Rai1, Carlo Conti interviene e dice la sua

L’estate è iniziata ed è tempo di repliche, per questo motivo lo scorso weekend su Rai1 è stata trasmessa una replica di Tali e Quali, lo spin off di Tale & Quale Show dedicato alle persone non famose. Una puntata che ha visto in scena anche Massimo Lopez intento a fare l’imitazione di Maurizio Costanzo.

La puntata incriminata è stata mandata in onda per la prima volta un anno fa quando Maurizio Costanzo era ancora in vita. Per questo motivo lo staff di Tale e Quale Show aveva inizialmente pensato di non mandarla in replica, salvo poi cambiare idea.

“Care amiche, care amici, buonasera” – le parole di Carlo Conti a inizio puntata – “Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato”.

L’imitazione di Maurizio Costanzo in onda per la prima volta dopo la sua scomparsa: “Un nostro omaggio, un gesto d’amore”

Il conduttore, che è un grandissimo amico di Maria De Filippi, ha poi concluso:

“Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito. Non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”.

Maurizio Costanzo fa la danza del ventre ✈️✈️ #taliequali pic.twitter.com/f5GuNJ3jtX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 15, 2022