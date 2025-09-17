Limitare Meta AI su WhatsApp: guida alla privacy in Italia

Meta ha recentemente introdotto la sua intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. Questa funzione si presenta come un assistente virtuale, facilmente accessibile nella barra di ricerca dell’app. Sebbene non possa essere completamente disattivata, ci sono modi per limitarne l’uso.

Per ridurre l’interazione con Meta AI, si consiglia di non utilizzare il comando @MetaAI nella barra di ricerca, di archiviare o eliminare la chat con l’assistente e di controllare le impostazioni sulla privacy, in attesa di future opzioni sui rapporti con l’IA.

Molti utenti desiderano limitare questa intrusione per proteggere la propria privacy e mantenere il controllo sulle proprie conversazioni. Inoltre, c’è la preoccupazione per attivazioni involontarie dell’assistente durante l’uso dell’app.

Anche se la funzione è parte integrante dell’interfaccia e non può essere rimossa, è possibile disattivare le notifiche automatiche del chatbot. Per farlo, basta accedere alla chat di Meta AI e gestire le notifiche come per qualsiasi altro contatto.

Meta ha recentemente dichiarato che inizierà a utilizzare i dati pubblici degli utenti europei per migliorare le sue intelligenze artificiali, il che ha sollevato preoccupazioni sulla privacy. Attualmente, l’azienda ha promesso di informare gli utenti prima di usare le loro informazioni per questi scopi.

In tema di privacy, va sottolineato che i messaggi scambiati su WhatsApp sono protetti da crittografia end-to-end, il che significa che Meta non può accedere al contenuto delle conversazioni private. L’intelligenza artificiale è attiva solo quando viene interpellata direttamente.