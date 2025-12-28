Lilt Massa Carrara: 700 visite gratuite per diagnosi precoce

La Lilt di Massa Carrara ha effettuato oltre 700 visite specialistiche gratuite o a costi contenuti, offrendo opportunità di diagnosi precoce e prevenzione per i cittadini. Negli ambulatori di via Democrazia a Massa, sono state effettuate 363 visite dermatologiche, 156 visite senologiche, 56 visite urologiche, 59 visite della tiroide, 18 visite del cavo orale e 70 visite dietologiche.

Un risultato significativo è stata l’apertura del nuovo ambulatorio per la prevenzione dei tumori del cavo orale e delle alte vie aeree, grazie all’acquisto di un fibronasolaringoscopio di ultima generazione. L’ambulatorio, attivo da maggio, ha già dimostrato i suoi benefici con il riscontro di una lesione tumorale e due lesioni precancerosa.

La Lilt ha anche organizzato importanti eventi di sensibilizzazione, raccolta fondi e sostegno psicologico, come la campagna nazionale ‘Nastro Rosa Lilt for woman’ per la prevenzione del tumore della mammella e le iniziative ‘Nastro Azzurro’ e ‘Nastro Azzurro Giovani’ per i tumori maschili. Inoltre, ha collaborato con altre associazioni del territorio per realizzare progetti come ‘Amare e amarsi: salute, sessualità e prevenzione’, la commedia dialettale ‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi’ e la passeggiata ‘La Salute vien camminando’.

La Lilt è stata anche presente nei luoghi di lavoro con ‘Family Day’ presso Aereo Alliance e ‘Safety Day’ presso Solvay Chimica Italia. Un altro progetto da segnalare è ‘Tatuami’, che offre un sostegno emotivo e fisico alle donne operate di tumore al seno attraverso la ricostruzione del complesso areola-capezzolo con un tatuaggio.