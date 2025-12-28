5.4 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Salute

Lilt Massa Carrara: 700 visite gratuite per diagnosi precoce

Da stranotizie
Lilt Massa Carrara: 700 visite gratuite per diagnosi precoce

La Lilt di Massa Carrara ha effettuato oltre 700 visite specialistiche gratuite o a costi contenuti, offrendo opportunità di diagnosi precoce e prevenzione per i cittadini. Negli ambulatori di via Democrazia a Massa, sono state effettuate 363 visite dermatologiche, 156 visite senologiche, 56 visite urologiche, 59 visite della tiroide, 18 visite del cavo orale e 70 visite dietologiche.

Un risultato significativo è stata l’apertura del nuovo ambulatorio per la prevenzione dei tumori del cavo orale e delle alte vie aeree, grazie all’acquisto di un fibronasolaringoscopio di ultima generazione. L’ambulatorio, attivo da maggio, ha già dimostrato i suoi benefici con il riscontro di una lesione tumorale e due lesioni precancerosa.

La Lilt ha anche organizzato importanti eventi di sensibilizzazione, raccolta fondi e sostegno psicologico, come la campagna nazionale ‘Nastro Rosa Lilt for woman’ per la prevenzione del tumore della mammella e le iniziative ‘Nastro Azzurro’ e ‘Nastro Azzurro Giovani’ per i tumori maschili. Inoltre, ha collaborato con altre associazioni del territorio per realizzare progetti come ‘Amare e amarsi: salute, sessualità e prevenzione’, la commedia dialettale ‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi’ e la passeggiata ‘La Salute vien camminando’.

La Lilt è stata anche presente nei luoghi di lavoro con ‘Family Day’ presso Aereo Alliance e ‘Safety Day’ presso Solvay Chimica Italia. Un altro progetto da segnalare è ‘Tatuami’, che offre un sostegno emotivo e fisico alle donne operate di tumore al seno attraverso la ricostruzione del complesso areola-capezzolo con un tatuaggio.

Articolo precedente
Omaggio a Morricone al Teatro Ariston di Sanremo
Articolo successivo
Cobolli sfida Rublev alla World Tennis Continental Cup
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.