L’illusione perfetta: il trailer del nuovo film in arrivo

Dopo tanto attesa, è finalmente disponibile il trailer di “L’illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t”, il nuovo film diretto da Ruben Fleischer. Questa pellicola riunisce un cast stellare, tra cui Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike e Morgan Freeman.

La storia riprende le avventure dei maghi del crimine, che tornano sul grande schermo. Questa volta, una nuova generazione di illusionisti entra nel gioco, portando con sé numeri sorprendenti e colpi di scena che promettono di sfidare l’immaginazione.

Il film è atteso nelle sale italiane il 13 novembre, pronto a offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente e ricca di spettacolo. Gli appassionati del genere possono già iniziare a prepararsi per un’avventura all’insegna del mistero e della magia.