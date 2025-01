Lilli Gruber lascia di nuovo Otto e Mezzo: Giovanni Floris torna alla conduzione

Per la seconda sera consecutiva, Lilli Gruber non è presente a Otto e mezzo a causa di una sindrome influenzale. La trasmissione di La7, in onda alle 20.30, è quindi condotta da Giovanni Floris, come era successo anche lunedì 20 gennaio. Inizialmente si pensava che Gruber potesse tornare per la puntata di martedì, ma i suoi problemi di salute, causati dalla febbre, hanno impedito la sua partecipazione.

Dopo l’assenza di lunedì, il pubblico ha accolto con sorpresa la notizia che Gruber non sarebbe stata presente nemmeno martedì. La conduttrice, di 67 anni, si trova a Davos, dove avrebbe dovuto condurre una puntata speciale. Floris, al suo posto, ha confermato la sua presenza per entrambe le serate e ha presentato gli ospiti della puntata di martedì. Gli spettatori si aspettavano inizialmente la conduttrice, ma Floris ha aperto la trasmissione, conducendo il programma con gli intervistati in studio.

Gruber, al momento, rimane debilitata dall’influenza, e non è ancora chiaro quando potrà tornare in onda. Le condizioni di salute della conduttrice verranno rivalutate per la possibile partecipazione alla puntata di mercoledì 22 gennaio. La situazione ha suscitato interesse e preoccupazione tra il pubblico, che attende notizie sul suo recupero e sul rientro nel programma.