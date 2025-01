Lilli Gruber assente per influenza: Giovanni Floris la sostituisce a Otto e mezzo

Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo, ha dovuto rinunciare a condurre la puntata a causa di un’influenza, lasciando il posto a Giovanni Floris, già noto per il suo ruolo in diMartedì. Questa puntata era prevista in diretta dal World Economic Forum di Davos, ma la giornalista non ha potuto partecipare. Floris ha mantenuto il focus sulle attualità, accogliendo ospiti di alto profilo, tra cui Marco Travaglio, Lucio Caracciolo, Massimo Giannini e Mariolina Sattanino. La serata si è concentrata in particolare sull’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, analizzando le implicazioni politiche e sociali, ma ha anche trattato altre notizie rilevanti, considerando le dinamiche globali legate al forum di Davos.

Inoltre, la giornata dell’Inauguration Day ha visto un’ampia copertura mediatica su La7, con programmi come Omnibus e L’Aria che Tira che hanno iniziato le trasmissioni dalle prime ore del mattino. In serata, oltre a Otto e Mezzo, Enrico Mentana ha realizzato uno speciale del TgLa7 dedicato all’insediamento di Trump. Nonostante l’assenza di dettagli sulle condizioni di salute di Lilli Gruber, si prevede un suo ritorno imminente alla conduzione della trasmissione. Al momento, non si sa se parteciperà ad ulteriori dirette programmate dal World Economic Forum nei giorni successivi.