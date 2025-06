Lilith Festival 2025: Musica d’Autrice a Genova!

Il Lilith Festival, manifestazione dedicata alla musica d’autrice, si prepara a tornare per la sua XIV edizione a Genova. Questo evento si svolgerà dal 20 luglio al 1 agosto 2025 presso Villa Durazzo Bombrini, situata a Cornigliano.

Il festival promette di offrire un programma ricco di concerti e attività, celebrando il talento delle artiste. Si prevede la partecipazione di musiciste e autrici provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, garantendo una varietà di stili e generi musicali.

L’iniziativa si realizza grazie alla collaborazione con la Società per Cornigliano, ma le informazioni dettagliate sul programma e sugli artisti coinvolti saranno rese disponibili più avanti. Per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire nuovi talenti, il Lilith Festival rappresenta un’importante occasione di incontro e di condivisione culturale.

