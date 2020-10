“Nel mio racconto c’è la pena, la pietà per quella ragazzina che ero io e che adesso sono la nonna di quella ragazzina. So che è difficile vedendo una donna di 90 anni pensare che quella era una ragazzina. Nel settembre del 1938 sono diventata ‘l’altra’ e c’è tutto un mondo intorno che ti considera diversa. E questa cosa è durata sempre, io sono sempre l’altra”, così ha ricordato la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica destinata alle scuole italiane e ai giovani del mondo. Al Arezzo, nella tensostruttura allestita alla Cittadella della Pace di Rondine, è stata accolta con un lungo applauso e una standing ovation.

E ha continuato: “So che le mie amiche, quando parlano di me, dicono sempre ‘la mia amica ebrea’. Quando sono diventata l’altra e a 8 anni non sono più potuta andare a scuola, ero a tavola con i miei familiari, e mi dissero che non potevo più andare a scuola. Chiesi perché e ricordo gli sguardi di quelli che mi amavano e mi dovevano dire che ero stata espulsa perché ero ebrea. Una delle cose più crudeli delle leggi razziali fu far sentire dei bambini invisibili. molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era vuoto”.