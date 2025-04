LIL WAYNE: In Arrivo ‘Tha Carter VI’ il 6 Giugno

Lil Wayne si esibirà per la prima volta al Madison Square Garden di New York il 6 giugno, in occasione del lancio del suo attesissimo album “Tha Carter VI”. Questo concerto rappresenta una celebrazione speciale del nuovo progetto discografico del rapper di New Orleans, che sarà pubblicato ufficialmente lo stesso giorno. “Tha Carter VI” arriva a distanza di quattro anni da “Funeral” (2020) e segna il primo capitolo della saga “Tha Carter” dopo il quinto volume, uscito nel 2018. Durante l’evento, Lil Wayne presenterà brani inediti, inaugurando così una nuova fase della sua carriera leggendaria. La copertina dell’album è stata rivelata, promettendo un’ estetica essenziale e potente, in sintonia con il carisma inossidabile dell’artista.