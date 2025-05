LIL TECCA: Unico Concerto a Milano a Luglio – Info e Biglietti

LIL TECCA arriva per la prima volta in Italia, con un unico concerto previsto per martedì 29 luglio 2025 al Circolo Magnolia di Milano. Tyler-Justin Anthony Sharpe, il suo vero nome, è nato nel 2002 ed è salito alla ribalta nel 2019 con il singolo “Ransom”, che ha conquistato la Top 10 della Billboard Hot 100, ottenendo la certificazione di platino. Questo successo lo ha posizionato come uno dei nuovi talenti più promettenti del rap americano.

La sua carriera è stata segnata da una serie di successi, tra cui il mixtape “We Love You Tecca” e gli album “Virgo World” (2020) e “We Love You Tecca 2” (2021). Ha saputo farsi notare grazie al suo talento nell’unire melodie accattivanti e testi di forte impatto generazionale. Nel 2023 ha pubblicato “TEC”, un disco che ha debuttato direttamente nella Top 15 della Billboard 200, seguito nel 2024 da “PLAN A”, il suo quarto album consecutivo nella Top 10, con brani come “BAD TIME”, “TASTE” e “NUMBER 2”, tutti capaci di generare milioni di stream.

Nel 2025 ha rilasciato “Dark Thoughts”, un singolo con influenze R&B anni ’90, che ha raggiunto il secondo posto nella classifica Spotify US Top Songs e la Top 50 della Billboard Hot 100, con oltre 113 milioni di stream su Spotify. L’artista, nonostante la giovane età, ha già definito uno stile distintivo e riconoscibile.

INFO & BIGLIETTI: MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025 | MILANO @ CIRCOLO MAGNOLIA.