Lil Nas X: un fan gli lancia un oggetto molto strano, lui interrompe l’esibizione

Ok, ormai è evidente, ai concerti quest’anno sta circolando una nuova epidemia. Tutto è cominciato due settimane fa quando un folle ha lanciato il suo telefono a Bebe Rexha e l’ha colpita al volto ferendola e costringendola a correre in ospedale. Poi è toccato ad Ava Max, un suo fan è salito sul palco e l’ha schiaffeggiata e lo scorso weekend un ragazzo ha buttato sul palco di Pink le ceneri di sua madre. Ieri durante la data svedese del suo nuovo tour, Lil Nas X si stava esibendo sulle note di Down Souf Hoes, quando qualcuno tra il pubblico gli ha lanciato uno strano oggetto. Il cantante ha interrotto la performance e si è chinato per prendere quello che il fan gli aveva appena tirato. Si trattava di giocattolo, ma non uno per bambini…



Lil Nas X reacts after a fan almost hit him with an adult you while he was performing at Glastonbury Festival 2023. 😂🤣 pic.twitter.com/cv0EHKav8x — No Jumper (@nojumper) July 2, 2023

