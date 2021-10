Lil Nas X è il rapper del momento e per questo motivo è single.

Il cantante, infatti, ha confidato al magazine Out di essere solo per scelta perché concentrato al massimo sulla sua carriera, sottolineando di aver chiuso da poco una relazione.

Ospite in radio a Hits 1 su Sirius XM, Lil Nas X ha confessato che il suo ultimo fidanzato è stato il modello e ballerino Yai Ariza che con lui ha collaborato in tutta l’era Montero, fra video e performance.

“Erano vere quindi le voci che il modello di That’s What I Want era il tuo fidanzato?“, gli hanno chiesto in radio. “Sì” – ha risposto Lil Nas X – “Ci siamo frequentati e siamo tutt’ora in ottimi rapporti, magari in futuro potremmo uscire di nuovo. E’ un ragazzo bravissimo, ma volevo concentrarmi solo sulla mia musica in questo momento“.

Lo speaker lo ha poi provocato “i tuoi occhi sembrano ancora innamorati” ed il rapper non ha negato: “vero, sono ancora molto innamorato, ma sto andando avanti e se accadrà in futuro ben venga. La vita è lunga“.

Lil Nas X ha risposto alla domanda da Grindr: “A o P?”

“Ricevo spesso questa domanda. Non sono mai stato un tipo da letto a castello, mi piacciono i letti king size, mi piacciono i letti queen size. Ma a parte gli scherzi, tutta questa merda dell’attivo e del passivo nella comunità gay è diventata un’enorme forma di misoginia. Siete tutti gay, siete tutti fr*ci. Siamo tutti fr*ci”.

