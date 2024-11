Lil Nas X paparazzato mentre bacia un altro cantante: “Un incontro”

A poche settimane da un acceso scontro su Twitter con Azealia Banks, Lil Nas X è tornato al centro dell’attenzione non solo per il lancio del suo nuovo singolo “Light Again”, ma anche per la presunta relazione con il collega Cody Jon. Il rapper americano è stato visto a uno dei recenti concerti di Adele in compagnia di Jon, scatenando subito voci su un possibile flirt. Le speculazioni si sono intensificate quando i due sono stati avvistati insieme per le strade di Los Angeles, dove sono stati paparazzati mentre si dedicavano a un po’ di shopping e si fermavano in una caffetteria. Durante l’uscita, Lil Nas X ha anche baciato Cody sulla guancia, alimentando ulteriormente le voci.

Fonti come TMZ e The Express hanno descritto l’incontro come un vero e proprio appuntamento. Sempre secondo i paparazzi, i due sembravano molto complici e non si sono scomposti di fronte alle fotocamere. Lil Nas X, mentre passeggiava per Los Angeles, si è avvicinato a Cody per dargli un bacio e, secondo testimonianze, i due sembravano godere della reciproca compagnia.

Sebbene la sua vita sentimentale stia attirando l’attenzione, le cose non vanno altrettanto bene a livello professionale. Dopo una serie di successi, culminati con il brano “That’s What I Want” nel 2021, il rapper ha avuto difficoltà a replicare quel successo. Il suo recente progetto “J Christ” ha sollevato polemiche per il video considerato blasfemo, ma tali chiacchiere non si sono tradotte in ascolti o vendite significativi. Anche il suo nuovo singolo “Light Again” ha faticato a decollare, totalizzando solo 600.000 visualizzazioni su YouTube in tre giorni.

Anche se la vita privata di Lil Nas X sembra mostrare segni di felicità, la sua carriera musicale affronta un momento difficile. La speranza è ora che in amore le cose possano andare meglio per lui, aggiungendo un tocco positivo ai suoi progetti futuri.