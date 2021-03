Le Satan Shoes sono state vendute in un giro di pochi minuti. E Nike ha già denunciato l’azienda per aver impropriamente usato il suo logo.

Nike ha intentato una causa per violazione del marchio contro una piccola società di marketing che ha rilasciato un paio di scarpe da ginnastica personalizzate con temi satanici in collaborazione con Lil Nas X per promuovere la nuova canzone del rapper. Le Satan Shoes rosse e nere hanno suscitato scalpore sui social media e sono andate sold out in pochi minuti. La società che li ha rilasciati, la MSCHF Product Studio Inc., ha affermato di aver realizzato 666 paia e di averli venduti per $ 1.018 cadauno.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LilNasX

Lil Nas X lancia le Satan Shoes, esaurite in pochi minuti

Le scarpe da ginnastica, realizzate dall’azienda di marketing, in collaborazione con Lil Nas X, hanno un liquido rosso nella suola che secondo MSCHF includeva anche una goccia di sangue. C’è un riferimento al passaggio della Bibbia sulla calzatura, ossia Luca 10:18, cucito sul lato e un pentagramma di bronzo sui lacci.

La foto delle Satan Shoes:

“Le Satan Shoes sono state prodotte senza l’approvazione o l’autorizzazione di Nike e Nike non è in alcun modo collegata a questo progetto“, ha affermato la società in una nota. Il gigante dell’abbigliamento ha detto di non avere alcuna relazione con Lil Nas X o la MSCHF.

Poiché le scarpe sono apparentemente Nike modificate, la società non ha apprezzato che il suo marchio fosse associato al sangue umano e al diavolo. La società ha confermato lunedì di aver presentato un‘azione di rivendica contro MSCHF.

Lil Nas X, qualche curiosità sull’artista

Lil Nas X, 21 anni, è conosciuto per la canzone di successo del 2019, Old Town Road. Nell’agosto 2019, la melodia orecchiabile ha stabilito un record, classificandosi come singolo numero 1 più longevo nella storia di Billboard Hot 100 e trascorrendo 19 settimane in cima prima di fare spazio a Bad Guy di Billie Eilish.

Anche se non si ascolta country o rap, sicuramente avrete sentito parlare della canzone grazie alla pubblicità del Super Bowl 2020 dei Doritos, che rende omaggio alla stessa canzone.