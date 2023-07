Lil Nas X, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni

Lil Nas X è pronto a esibirsi in concerto in Italia nel 2023, al Lucca Summer Festival: la scaletta del live del rapper americano.

L’estate della grande musica internazionale in Italia non è ancora finita. Sta per arrivare, per tutti gli appassionati di rap americano, il momento di Lil Nas X. Che non è solo un rapper, ma un artista sui generis, fuori da ogni orbita, colorato e spettacolare.

Diventato una stella dei social alcuni anni fa con il brano rap country Old Town Road, è riuscito a restare in testa alla Billbord Hot 100 per ben 19 settimane, segnando un record assoluto per la storia di questa classifica. Inoltre, è stato l’unico artista americano a fare coming out con un pezzo in vetta alla classifica. Primati straordinari che hanno reso ancora più atteso il suo debutto in concerto nel nostro paese. Scopriamo insieme la possibile scaletta.

Il concerto di Lil Nas X in Italia

Artista che ha già conquistato nella sua carriera numerosi premi, tra cui due Grammy Award, cinque Billboard Music Award, cinque MTV Video Music Award, e tanti altri riconoscimenti, Lil Nas X arriva in Italia per un concerto straordinario, finalizzato alla presentazione del suo unico album, Montero, uscito nel 2021.

Concerto

La data italiana del tour europeo del rapper è prevista a Lucca, nell’ambito del Lucca Summer Festival, il 20 luglio 2023. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta di questo concerto?

La scaletta del concerto di Lil Nas X

Nonostante una repertorio non ancora molto ricco, nel live in programma in Piazza Napoleone, con inizio previsto alle ore 21, Lil Nas X riuscirà a intrattenere tutti i suoi fan italiani con una scaletta ricca di grandi successi e anche di qualche vera e propria chicca.

Di seguito la scaletta prevista per il live italiano:

– Montero (Call Me by Your Name)

– Batty Boy

– Scoop

– Dead Right Now

– Don’t Want It

– Old Town Road / Pony / Rodeo

– Sun Goes Down

– S&M / Deja Vu / Sex Talk

– Panini

– Down Souf Hoes

– That’s What I Want

– Lost in the Citadel

– Industry Baby

– Star Walkin’