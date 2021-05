Imprevisto per Lil Nas X mentre cantava Call Me By Your Name.

Lil Nas X è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata del Saturday Night Live. Il rapper ha cantato il suo successo ‘Montero Call Me By Your Name‘ e sul finale dell’esibizione è accaduto qualcosa di imprevisto. Mentre il belloccio stava facendo la lap dance i suoi pantaloni si sono strappati proprio sul davanti (ci siamo capiti). Per questo motivo Lil Nas X è stato costretto a finire la performance coprendosi con le mani.

Amo Lil Nas X, però poteva anche togliere quelle mani, tanto un pacchetto regalo non avrebbe scioccato nessuno (e di lui abbiamo visto anche di più).



LMAO I RECORDED IT pic.twitter.com/FL7K6xg2aX — ♋️niya♋️track 6 (@nasxmont) May 23, 2021

a sign of the times every time that i speak 👁 pic.twitter.com/alOXsERwbf — nope 🏹 (@LilNasX) May 23, 2021

Lil Nas X: la performance di Montero Call Me By Your name.

Perché il video di Montero è davvero Satanista (e non è un male).

David Harris, magister della Chiesa di Satana ha dichiarato a Rolling Stone: “Mi pare ovvio che abbia studiato. Non so se si sia consultato direttamente con noi o se abbia solo fatto delle ricerche, ma è chiaro che questo video è sfrutto di grandi sforzi. Noi della Chiesa di Satana non crediamo davvero che il Demonio vada venerato come una divinità. Ci occupiamo di temi che hanno a che fare con l’uomo. In pratica, veneriamo noi stessi. Ci consideriamo ioteisti. Vediamo noi stessi come divinità. La vera parte satanista del video è il finale, quello in cui Lil Nas X spezza l’osso del collo di Satana, indossa le sue corna e si autodichiara un dio. Sì, quella è la parte più satanista di tutte. Noi ci consideriamo come gli esseri più potenti del mondo. Il fatto che si sia autoincoronato come Satana… beh, questo è molto satanista“.